Desidera cedere il vaccino anti-Covid alla madre di un disabile, il 91enne: “Non mi arrendo"

Desidera cedere la sua dose di vaccino anti-Covid alla mamma di un disabile. È l'appello di Giancarlo, un 91enne di Massa, che in collegamento a "Pomeriggio Cinque" dichiara: "Non mi arrendo". L'anziano ritiene di poter aspettare per potersi vaccinare: "Io posso stare a casa - considera il 91enne che aggiunge - questa mamma, invece, è indifesa per lei saranno tre mesi di disperazione, per me non sono un peso".

Giancarlo aveva letto l'appello di questa donna su un giornale e subito aveva chiamato per offrirle il suo aiuto. Adesso, però, non sa se sarà possibile "aggirare" il protocollo che dà la precedenza agli anziani per la vaccinazione. Intanto la ministra alle politiche per le disabilità, Erika Stefani, ha contattato Giancarlo promettendogli che farà il possibile per accontentare entrambi, ma il 91enne è deciso: "Io non mi fermo". "Ritengo che il protocollo sia giusto, ma in questo caso non c'è malizia e neppure interessi, quindi - conclude Giancarlo - si potrebbe aggirare".