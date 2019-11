Antonio Scimone a Tgcom24: "Sono estraneo alla 'ndrangheta"

Per gli inquirenti, Scimone ricoprirebbe il ruolo di testa di legno proprio per i potentissimi clan di San Luca e Platì. Intervistato da Klaus Davi per TgCom 24, racconta le origini del suo impero finanziario e si dichiara estraneo alle accuse. Ma non solo. Scimone, che ha vissuto per molti anni a Milano, racconta il suo punto di vista sulla cosiddetta capitale morale: «Un conto è presentarsi da poveracci, un conto potendo reinvestire i propri capitali. I milanesi a persone come me danno un’opportunità che al Sud non hai…».



In merito ai clan e alle famiglie di ‘ndrangheta, Scimone ribatte: «Per me Antonio Barbaro e Giuseppe Nirta erano solo clienti e fino ad allora erano incensurati. La ‘ndrangheta? Io non l’ho mai percepita».