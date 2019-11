La 'ndrangheta ha un fatturato maggiore di McDonald's: incassa 21 miliardi di euro all'anno

Un fatturato da capogiro che supera addirittura quello di McDonald's, la nota catena di fast food che si trova in tutto il mondo. Parliamo del fatturato della 'ndrangheta, l'associazione criminale nata in Calabria e che ha ramificazioni in tutto il mondo, che ogni anno incassa 21 miliardi di euro, quasi il 4% del Pil italiano. La stima sbalorditiva è stata rilevata dagli ultimi studi in merito all'organizzazione criminale, riportati da The Guardian e dal Washington Post.