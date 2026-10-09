Da Antinori alla Nutella: i furti enogastronomici più leggendari (e dove finiscono)

Langhe, tremila bottiglie di Barolo in tre ore - Pochi giorni prima del caso Antinori, anche la cantina Conterno Fantino di Monforte d'Alba, nelle Langhe, era stata colpita da un furto. Nella notte tra il 16 e il 17 settembre, quattro persone incappucciate avrebbero sottratto circa tremila bottiglie di Barolo, utilizzando muletti e mezzi dell'azienda per caricare la refurtiva. L'azione sarebbe durata circa tre ore e il valore del bottino è stato stimato in centinaia di migliaia di euro. Anche qui, la quantità non è l'unico elemento rilevante. I ladri avrebbero puntato su bottiglie di particolare pregio, comprese confezioni di grande formato. Il caso ha alimentato il sospetto che dietro i furti nelle cantine italiane possa esserci una conoscenza precisa delle etichette e del loro valore commerciale. Ma l'eventuale collegamento tra i diversi episodi resta da accertare.