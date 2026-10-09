Da Antinori alla Nutella: i furti enogastronomici più leggendari (e dove finiscono)
Trentamila bottiglie di vino pregiato sparite ad Arezzo, 45 etichette da collezione sottratte a un ristorante stellato in Spagna e 22 tonnellate di cheddar finite al centro di una truffa. Spesso dietro i colpi più spettacolari si nasconde il problema di come riciclare e rivendere la refurtiva
© Tgcom24
Trentamila bottiglie, cinque milioni di euro e alcune delle etichette più prestigiose dell'enologia italiana. Il furto subito da Marchesi Antinori nella sede di Cortona, in provincia di Arezzo, è uno dei colpi più clamorosi mai registrati nel settore vinicolo. Ma Antinori non è un caso isolato. Negli ultimi anni, cantine blindate, ristoranti stellati, distributori e magazzini alimentari sono finiti nel mirino di ladri e truffatori.
Il Spagna il furto da 1,6 milioni nella cantina stellata - Tra i casi più celebri c'è quello del ristorante Atrio, tre stelle Michelin a Cáceres, in Spagna. Nell'ottobre 2021, una coppia riuscì a sottrarre 45 bottiglie dalla cantina del locale, per un valore complessivo di circa 1,65 milioni di euro. Nel bottino figurava anche una rarissima bottiglia di Château d'Yquem del 1806, valutata centinaia di migliaia di euro. La dinamica sembrava uscita da un film. La donna avrebbe distratto il personale chiedendo del cibo fuori orario, mentre il complice cercava di raggiungere la cantina protetta. Dopo un primo tentativo fallito, l'uomo riuscì a procurarsi una chiave maestra e a portare via le bottiglie, nascondendole in borse e zaini. La coppia fu arrestata e condannata: nel gennaio 2024 la Corte suprema spagnola confermò le pene detentive di quattro anni e sei mesi per lui e quattro anni per lei. Le bottiglie, però, non sono state recuperate.
Milano, i finti operai e il bottino di 280mila euro - Nel giugno 2026, il ristorante milanese L'Affinatore è stato vittima di un colpo da circa 280mila euro. Due uomini, secondo le cronache, si sarebbero presentati travestiti da operai edili, con caschi e giubbotti ad alta visibilità, per poi intervenire sul vetro antisfondamento della cantina e sottrarre alcune bottiglie di Romanée-Conti, tra le etichette più ricercate e costose al mondo, diventata un simbolo del mercato dei vini da collezione. Nel caso milanese, il travestimento avrebbe permesso ai responsabili di confondersi con il cantiere presente davanti al ristorante
Langhe, tremila bottiglie di Barolo in tre ore - Pochi giorni prima del caso Antinori, anche la cantina Conterno Fantino di Monforte d'Alba, nelle Langhe, era stata colpita da un furto. Nella notte tra il 16 e il 17 settembre, quattro persone incappucciate avrebbero sottratto circa tremila bottiglie di Barolo, utilizzando muletti e mezzi dell'azienda per caricare la refurtiva. L'azione sarebbe durata circa tre ore e il valore del bottino è stato stimato in centinaia di migliaia di euro. Anche qui, la quantità non è l'unico elemento rilevante. I ladri avrebbero puntato su bottiglie di particolare pregio, comprese confezioni di grande formato. Il caso ha alimentato il sospetto che dietro i furti nelle cantine italiane possa esserci una conoscenza precisa delle etichette e del loro valore commerciale. Ma l'eventuale collegamento tra i diversi episodi resta da accertare.
Nel Regno Unito ventidue tonnellate di cheddar - Ma non ci sono soltanto le cantine blindate. Nell'autunno 2024, il distributore britannico Neal's Yard Dairy, specializzato in formaggi artigianali, perse oltre 22 tonnellate di cheddar, circa 950 forme, per un valore superiore a 300mila sterline. Non si trattò di un'incursione notturna, ma di una truffa commerciale. Un falso acquirente si era presentato come distributore all'ingrosso per una grande catena francese e aveva ottenuto la consegna del carico prima che venisse scoperta la sua vera identità. La vicenda coinvolse tre produttori artigianali e provocò un danno economico significativo. Neal's Yard Dairy dichiarò comunque di aver pagato integralmente i propri fornitori, evitando che la perdita ricadesse sui piccoli caseifici. Il caso è diventato una delle storie più sorprendenti della cronaca gastronomica recente. Nessuna porta sfondata, nessun caveau violato: il furto passò attraverso una transazione commerciale apparentemente regolare. La destinazione finale del formaggio non è stata accertata pubblicamente. Proprio questa incertezza rende il caso interessante per capire quanto le frodi documentali possano colpire anche le filiere alimentari più strutturate.
Le forme di Parmigiano Reggiano - Anche in Italia i formaggi sono diventati un bersaglio per i ladri. Il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano, grazie al loro valore e alla possibilità di conservarli e trasportarli in forme intere, possono rappresentare un bottino consistente per chi riesce a sottrarne grandi quantità. In Italia, il Parmigiano Reggiano stagionato è considerato quasi una "valuta". Negli anni si sono registrate diverse operazioni spesso ricondotte alla camorra o bande specializzate che hanno assaltato interi caseifici in Emilia-Romagna, arrivando in singoli colpi a rubare forme per un valore complessivo superiore ai 700.000 euro.
In Germania più di cinque tonnellate di Nutella - E' sicuramente il colpo più goloso della storia. Nel 2013, nella cittadina tedesca di Bad Hersfeld, sparì un rimorchio contenente circa 5,5 tonnellate di Nutella, per un valore commerciale stimato all'epoca in circa 16mila euro. La notizia fece il giro del mondo per la natura insolita del bottino: migliaia di barattoli di crema spalmabile sottratti in un solo colpo. Rispetto alle bottiglie da collezione, il valore di ogni singolo barattolo era modesto. Ma la vicenda dimostra un'altra logica del furto alimentare: quando la merce è tanta, il guadagno dipende dalla quantità e dalla rapidità con cui il carico viene spostato e rivenduto. Non occorre una bottiglia del XIX secolo per attirare i ladri: anche un prodotto di largo consumo può diventare appetibile se si presenta in grandi volumi.
Ma dove finisce la refurtiva? - Rubare migliaia di bottiglie è soltanto il primo passo. Il vero problema è trasformare la refurtiva in denaro senza renderne riconoscibile la provenienza. Per i vini di lusso, il mercato parallelo può passare da intermediari, compratori privati o operatori disposti ad acquistare fuori dai normali circuiti. Ma un'etichetta rara, soprattutto se associata a un'annata e a una produzione limitata, è difficile da piazzare senza destare sospetti. È proprio il rischio che Antinori sta cercando di prevenire. L'azienda ha dichiarato che tutte le bottiglie sottratte sono dotate del proprio sistema anticontraffazione e ha avviato una comunicazione con i clienti internazionali, invitandoli a prestare attenzione alle offerte provenienti da canali non ufficiali.
Un secondo canale può essere quello delle vendite online e tra privati. Le piattaforme meno strutturate possono offrire maggiori difficoltà di controllo rispetto alle grandi case d'asta, che applicano procedure di verifica della provenienza. Non significa, però, che le bottiglie rubate finiscano necessariamente su questi siti: per dimostrare un collegamento servono indagini, documenti e riscontri sui singoli prodotti. Per gli alimenti movimentati all'ingrosso, la logica è diversa. Formaggi e altri generi di consumo possono essere dirottati attraverso false identità, documenti commerciali fraudolenti o compratori compiacenti.
La contraffazione rappresenta un ulteriore fronte. Nel mondo del vino, etichette e confezioni possono essere falsificate per far passare prodotti di scarso valore per bottiglie prestigiose. Un'indagine internazionale coordinata con il supporto di Europol ed Eurojust ha portato nel 2024 allo smantellamento di una rete che commercializzava vini francesi contraffatti, venduti anche a 15mila euro a bottiglia. È un fenomeno distinto dal furto di bottiglie autentiche, ma dimostra quanto il valore dei grandi nomi dell'enologia possa alimentare circuiti illeciti.
Tracciabilità e tecnologia: la difesa delle cantine - Per contrastare furti e contraffazioni, i produttori possono ricorrere a codici identificativi, sigilli antimanomissione, sistemi RFID e NFC e registri digitali della provenienza. Questi strumenti aiutano a verificare l'identità di una bottiglia e, in alcuni casi, a ricostruirne i passaggi commerciali. La blockchain può rendere più trasparente la registrazione delle transazioni, ma non garantisce da sola che le informazioni inserite siano autentiche. La tecnologia, inoltre, non impedisce materialmente un furto: può però rendere più difficile vendere la merce sottratta e più semplice riconoscerla.