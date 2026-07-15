Assegnati i premi "Maestro dell'Arte della Cucina Italiana": ecco i vincitori

Il Premio "Maestro dell'Arte della Cucina Italiana", riconoscimento ufficiale dedicato alla valorizzazione delle eccellenze dell'enogastronomia italiana è giunto al secondo anno. I premiati dell'edizione 2026 provengono da diverse regioni italiane: Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia, Puglia, Piemonte, Calabria ed Emilia-Romagna. Il premio è stato assegnato a Palazzo Chigi, alla presenza del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e del ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.