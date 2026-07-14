Food, "sette cose da non fare quando si mangia in Italia": la lista della Bbc

La Bbc ha stilato una lista di sette cose che non si dovrebbero fare quando si mangia in Italia. Una sorta di vademecum per evitare gli "errori comuni" dei turisti stranieri in vacanza nel nostro Paese. Tra le "regole non scritte" quelle di non mischiare "mare e monti" e non ordinare un cappuccino dopo colazione. Eccole nel dettaglio.
1. Non ordinare un cappuccino dopo colazione
Ordinare un cappuccino dopo i pasti è una delle abitudini più discusse dei turisti stranieri in Italia. La lista della Bbc parte proprio da qui e consiglia di non ordinare mai un cappuccino al ristorante. "Il cappuccino si gusta al bar a colazione", si legge sul sito della testata britannica, la quale spiega anche il perché: "Le colazioni italiane sono leggere, in genere a base di brioche o pasticcini, che si abbinano bene a un cremoso cappuccino. Ma questa stessa bevanda schiumosa è considerata troppo ricca per accompagnare pasti più sostanziosi e salati".
2. Non sconvolgere l'ordine del pasto
La Bbc spiega poi che i pasti al ristorante italiano hanno un ordine ben preciso, che si sviluppa "in crescendo": antipasto, primo, secondo e contorni, dolce, caffè e amaro. Ordine che "permette ai sapori di svilupparsi, passando da quelli più leggeri ai più intensi, per poi concludersi con un digestivo. È possibile saltare le portate, ma non cambiarne l'ordine".
3. Non mischiare "mare e monti"
Un'altra regola non scritta da rispettare quando si mangia in Italia secondo la Bbc è quella di non mischiare i piatti a base di pesce e quelli a base di formaggi e carne. "La tradizione generale prevede di tenere separati i due mondi culinari, motivo per cui chiedere il parmigiano sugli spaghetti alle vongole farà sussultare gli italiani che vi circondano", si legge sul sito.
4. Non chiedere sostituzioni
"In Italia i piatti al ristorante non sono personalizzabili", esordisce la Bbc spiegando il quarto punto dell'elenco. "Alcuni ingredienti, per tradizione, si abbinano bene tra loro, oppure no (vedi "mare e monti"). I formati di pasta corta si sposano tipicamente con sughi più corposi, mentre i formati di pasta lunga o ripiena si abbinano generalmente a sughi più vellutati. Non chiedereste mai di preparare un piatto con un ingrediente diverso. Questo viene visto come minare il piatto stesso e il giudizio dello chef".
5. Provare le specialità regionali
La Bbc, inoltre, spiega che la cucina italiana è fortemente legata alle tradizioni regionali e fornisce un piccolo riassunto in merito: "Andate a Napoli per mangiare la pizza nella sua città natale, poi proseguite verso sud per deliziarvi con il limoncello di limoni di Amalfi sulla Costiera Amalfitana. Il pesto è originario di Genova. Per la cacio e pepe e la carbonara andate a Roma. Firenze è famosa per le sue succulente e spesse bistecche alla fiorentina, mentre Venezia è l'epicentro della cultura dell'aperitivo. Chiedete per cosa è famosa la località prima di ordinare".
6. Non avere fretta
La Bbc sottolinea poi che "mangiare al ristorante in Italia è un rito sociale. Grazie alla nostra ampia varietà di portate, il pranzo o la cena possono durare ore, con pause tra una portata e l'altra. Le pause sono riempite da vivaci conversazioni". Quindi, non bisogna avere fretta.
7. Non saltare l'amaro
Infine, la Bbc suggerisce di non saltare l'amaro a fine pasto. "Solitamente preparato con scorza di agrumi, gusci di noce o erbe medicinali, l'amaro ha un gusto che si acquisisce con il tempo, ma non c'è niente di meglio per rimettersi in sesto dopo un pasto abbondante. Gli amari sono fortemente regionali, quindi chiedete informazioni sulla specialità locale o, meglio ancora, se ne hanno di fatti in casa", conclude la testata britannica.