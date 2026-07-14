Food, "sette cose da non fare quando si mangia in Italia": la lista della Bbc

La Bbc, inoltre, spiega che la cucina italiana è fortemente legata alle tradizioni regionali e fornisce un piccolo riassunto in merito: "Andate a Napoli per mangiare la pizza nella sua città natale, poi proseguite verso sud per deliziarvi con il limoncello di limoni di Amalfi sulla Costiera Amalfitana. Il pesto è originario di Genova. Per la cacio e pepe e la carbonara andate a Roma. Firenze è famosa per le sue succulente e spesse bistecche alla fiorentina, mentre Venezia è l'epicentro della cultura dell'aperitivo. Chiedete per cosa è famosa la località prima di ordinare".