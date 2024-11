Tra i 10 migliori barman del mondo tre sono italiani (ma il primato va al Messico)

A Parigi scompare il Little red door che sembrava lanciato verso la massima gloria ma che ha cambiato proprietà e stile. In compenso la capitale francese presenta due new entry: The Cambridge Public House in diciannovesima e il Bar Nouveau, 20 posizioni indietro. È curioso, per sprecare un eufemismo, che il Bar Nouveau dove c'è la mano di un mito assoluto della mixologia contemporanea, Remy Savage, abbia scippato il posto al suo altro locale, il Bar with Shapes di Londra; ma non confondetevi, guidato dalla grande Maria Kontorravdis, Shapes resta uno dei migliori bar del mondo!



Marco Di Gregorio