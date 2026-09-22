Monforte d'Alba, rubate 3mila bottiglie di vino Barolo: è caccia alla banda di ladri

Il colpo è stato ripreso dalle telecamere interne della cantina, scrive La Stampa. I ladri sono arrivati nella proprietà dell'azienda, risalendo tra i vigneti. Con disinvoltura, i malviventi sono entrati nel magazzino, probabilmente sfruttando una finestrella non allarmata, hanno guidato due muletti dell'azienda e hanno spostato e portato via più di 3mila bottiglie di Barolo (annate 2021 e 2022, anche formati Magnum) tra cui il Ginestra Vigna Sorì Ginestra, uno dei vini simbolo dell'azienda enologica. La scena mostra come i ladri abbiano avviato, guidato e usato i mezzi dell'azienda, muovendosi nella proprietà, con una familiarità che richiama competenze da professionista. Anche i due furgoni utilizzati per caricare la refurtiva e la fuga appartenevano all'azienda: i mezzi sono stati spinti - a motori spenti - lungo la discesa e messi in moto solo quando è stata raggiunta la strada provinciale. Da qui, i ladri si sono dati alla fuga probabilmente con altri veicoli, dopo aver effettuato il trasbordo della refurtiva.