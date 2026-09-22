Monforte d'Alba, rubate 3mila bottiglie di vino Barolo: è caccia alla banda di ladri

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Passamontagna, guanti scuri e abiti neri. Con questo travestimento, quattro uomini sono entrati nella Cantina "Conterno e Fantino", un luogo considerato sacro per il vino Barolo a Monforte d'Alba, nel Cuneese, nella notte tra il 16 e il 17 settembre scorsi, per portare a termine un furto senza eguali: in tre ore i ladri hanno portato via poco più di 3mila bottiglie del pregiato vino delle Langhe. Il valore del bottino è di centinaia di migliaia di euro.
Il furto dei professionisti
Il colpo è stato ripreso dalle telecamere interne della cantina, scrive La Stampa. I ladri sono arrivati nella proprietà dell'azienda, risalendo tra i vigneti. Con disinvoltura, i malviventi sono entrati nel magazzino, probabilmente sfruttando una finestrella non allarmata, hanno guidato due muletti dell'azienda e hanno spostato e portato via più di 3mila bottiglie di Barolo (annate 2021 e 2022, anche formati Magnum) tra cui il Ginestra Vigna Sorì Ginestra, uno dei vini simbolo dell'azienda enologica. La scena mostra come i ladri abbiano avviato, guidato e usato i mezzi dell'azienda, muovendosi nella proprietà, con una familiarità che richiama competenze da professionista. Anche i due furgoni utilizzati per caricare la refurtiva e la fuga appartenevano all'azienda: i mezzi sono stati spinti - a motori spenti - lungo la discesa e messi in moto solo quando è stata raggiunta la strada provinciale. Da qui, i ladri si sono dati alla fuga probabilmente con altri veicoli, dopo aver effettuato il trasbordo della refurtiva.
Le indagini
I carabinieri, che stanno indagando sul caso, sono anche alla ricerca dei due mezzi con cui i malviventi si sono dati alla fuga: i veicoli, di cui non si ha ancora alcuna traccia, potrebbero conservare eventuali tracce biologiche dei membri della banda. Gli inquirenti valutano ogni ipotesi. Per le modalità con cui è stato commesso il colpo, si pensa a professionisti che hanno operato su commissione.