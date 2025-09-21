Cuneo, spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l'amico: morto 46enne

"Primo giorno, primo morto. Comincia nel peggiore dei modi la stagione di caccia, pratica assurda, crudele, anacronistica e pericolosa", è il commento di Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, che parla di "un'attività che nel 2025 potrebbe forse avere ancora un senso, come mezzo di sussistenza, per i pochissimi popoli rimasti all'età della pietra. Qui dovremmo avere il coraggio di abolirla. Costerà la vita - aggiunge - a milioni e milioni di animali e, lo dicono le statistiche sugli incidenti, a un certo numero di persone, cacciatori o semplici frequentatori delle campagne e dei boschi. Spara e spara, non c'è da stupirsi se alla fine si sparano tra di loro".