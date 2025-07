Orsa Jj4, i genitori del runner ucciso: "Vogliamo riaprire il caso"

"Sapevano che era pericolosa. Un ragazzo non può morire così ed esser dimenticato. Non si può morire per aver fatto due passi nel bosco, lui si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato ma poteva capitare a chiunque e potrebbe capitare ancora - dicono i genitori di Andrea Papi -. La giustizia non ce l'hanno data, come si fa a dire che non c'è nessun colpevole. Andrea non è andato a cercarsela, era forte e pieno di energie e non aveva le cuffie, come è stato scritto, quindi non è vero che non l'ha sentita arrivare. Hanno chiuso il caso così ma vogliamo riaprirlo. Faremo tutto il possibile, andremo fino in fondo per dare ad Andrea la giustizia che merita", concludono Carlo e Franca Papi.