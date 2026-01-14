Mondo universitario e social, da Padova a Bologna si cercano tracce di Annabella Martinelli

Andranno avanti almeno fino a venerdì le ricerche della studentessa 22 scomparsa il 7 gennaio. Al momento nessuna ombra sulle sue amicizie
Continueranno almeno fino a venerdì le ricerche in zona Parco dei Colli Euganei, di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Camposampiero (Padova) che studiava Giurisprudenza a Bologna e di cui si sono perse le tracce dal 7 gennaio. E proprio nel capoluogo emiliano continuano i riscontri dei carabinieri veneti, che hanno potuto contare in questi giorni nella collaborazione e nello scambio di informazioni con carabinieri e agenti della Digos della questura locale. Nessuna ombra sul presente della studentessa appare all'orizzonte delle indagini coordinate dalla Procura di Padova, che assieme alla Prefettura si occupa delle ricerche della giovane donna nel Padovano. Il che rende ancora inspiegabile l'allontanamento.
Per gli inquirenti potrebbe essere stato solitario e volontario da parte della ragazza che si sarebbe allontanata dalla piccola cittadina di Teolo, comune di circa 9mila abitanti dove Annabella ha sempre vissuto con mamma e papà. I genitori della studentessa rimangono chiusi in casa, in attesa di notizie.
Attivato dalla Prefettura di Padova il il Piano provinciale persone scomparse La ragazza è stata cercata nei boschi e nei casolari abbandonati della zona dai volontari della Protezione Civile, dai vigili del fuoco, dal Soccorso Alpino e Speleologico e dai carabinieri, che sotto il coordinamento della Prefettura hanno battuto nella maniera più accurata possibile la zona dove è stata vista l'ultima volta e dove è stata trovata, chiusa con un lucchetto, la sua bicicletta. Operazioni coadiuvate dall'utilizzo di mezzi di ricerca quali droni, cani molecolari ed elicotteri.
I vigili del fuoco sono tra l'altro impegnati con 15 unità del Corpo nazionale, tra esperti in topografia applicata al soccorso, nucleo cinofili, operatori Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e l'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia. Le squadre perlustrano, in particolare, strade e sentieri nelle aree di Passo delle Fiorine, Villa di Teolo, Monte Altore e nel territorio di Rovolon. Al momento, le ricerche hanno dato esito negativo.
Spento il cellulare (la giovane non accende il cellulare dalla sera della sparizione), non troppo fruttuose le indagini di polizia scientifica fatte sulla sua bicicletta ritrovata quasi subito dopo la denuncia di scomparsa in una zona appartata del Parco Colli. A quanto si apprende da ambienti investigativi, la 22enne starebbe vivendo una particolare fase di prostrazione psicologica per motivi sentimentali. Malinconia che, però, per gli inquirenti non farebbe presupporre l'ipotesi di un gesto estremo. Continuano pertanto i riscontri dei carabinieri sulle telecamere di sorveglianza all'ora e nella zona dove la studentessa ha lasciato la bicicletta.
Senza esito significativo per il momento anche il lavoro fatto dai tecnici informatici dell'Arma sui profili social della ragazza, cancellati da Instagram e Facebook, su input di una persona in possesso delle password personali, nella giornata di domenica. Da chi è stata fatta questa cancellazione? La risposta potrebbe portare alla risoluzione del "giallo" costellato di tessere che non tornano, come il fatto che prima della sparizione la ragazza avesse acquistato bibite e due pizze da asporto.
Per chi le aveva scelte? Dove le ha portate? Per andare dove, e perché non ha avvisato nessuno della cerchia dei familiari e dei conoscenti? Solo chi avrebbe dato un passaggio in auto ad Annabella, facendola sparire nel nulla da una settimana, potrebbe avere la risposta. Prende, infatti, sempre più piede l'ipotesi che la ragazza infatti si sia allontanata da Teolo sfruttando il passaggio di un conoscente. Per andare dove, e perché non abbia avvisato nessuno della cerchia dei familiari e dei conoscenti, sono due dei quesiti a cui cercheranno di rispondere nelle prossime ore i carabinieri.