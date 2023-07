Andrea Purgatori, autopsia: problema cardiopolmonare tra le cause della morte

Venerdì i funerali

Intanto, dopo l'arrivo del nulla osta per la salma, sono stati fissati per venerdì i funerali, che si svolgeranno alle 10 a Roma nella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo, mentre giovedì dalle 15 sarà aperta la camera ardente in Campidoglio. I pm della Procura di Roma - che hanno aperto un fascicolo che vede indagati due medici della clinica romana Pio XI per omicidio colposo - hanno già ascoltato alcune persone e diverse altre saranno sentite nei prossimi giorni per ripercorrere gli ultimi mesi di vita di Purgatori e il decorso della sua malattia. La clinica Pio XI ha comunque precisato che il giornalista nella struttura "ha svolto solo accertamenti di diagnostica per immagini e una biopsia". Intanto c'è chi pensa di dedicare uno spazio al ricordo di Andrea Purgatori nel museo per la memoria di Ustica.