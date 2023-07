Andrea Purgatori, la clinica Pio XI: "Qui solo accertamenti e biopsia"

Andrea Purgatori, il tumore ai polmoni e i dubbi sulle metastasi al cervello

Andrea Purgatori è morto il 19 luglio. Il giornalista si stava sottoponendo a radioterapia per un tumore ai polmoni e probabili metastasi al cervello. Nell'atto depositato in Procura a Roma, finito sul tavolo dei magistrati Sergio Colaiocco e Giorgio Oran, i familiari chiedono che venga accertato se la cura di radioterapia non ne abbia accelerato il decesso. Secondo la famiglia, le presunte irregolarità sulle cure somministrate andrebbero ricercate proprio nel decorso della patologia celebrale, che a loro avviso, avrebbe subito un'accelerata dopo le terapie anti-tumorali. L'autopsia servirà a chiarire se Purgatori fosse affetto da metastasi tumorali al cervello. Nel corso degli accertamenti diagnostico strumentali, avvenuti in un'altra clinica della Capitale, infatti, non sarebbero state evidenziate negli esami radiologici. Secondo i medici di un'altra struttura a cui si era rivolto il giornalista, le lesioni emerse dalle immagini radiologiche erano dovute a un'ischemia. Al momento, ci sono due indagati per omicidio colposo.