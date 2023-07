Andrea Purgatori, la Procura di Roma apre un'inchiesta sulla morte

Famiglia: verificare errore diagnosi

"Accertare la correttezza della diagnosi". E' quanto chiede la famiglia di Purgatori. In particolare i familiari del giornalista chiedono verifiche sulla diagnosi "refertata in una nota clinica romana - si legge in una nota - e la conseguente necessità delle pesanti terapie a lui prescritte, e se, a causa dei medesimi eventuali errori diagnostici, siano state omesse le cure effettivamente necessari". L'inchiesta della Procura di Roma è coordinata da Sergio Colaiocco.