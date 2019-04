Ancora giallo a Milano sulla morte di Isabel, la tata che cantava la lirica

Continuano le indagini per chiarire le cause della morte di Iza Kavtaradze, detta Isabel, la 28enne georgiana trovata morta sabato in un appartamento di Milano, in zona Stazione Centrale. La giovane era una cantante lirica ma lavorava come babysitter presso una famiglia per mantenersi. Vicino al suo corpo sono state trovate due siringhe e dei cucchiaini anneriti, quindi l'ipotesi al momento più probabile è che sia deceduta per overdose di eroina.