Sono stati fermati due uomini colombiani per il caso del cadavere ritrovato carbonizzato, decapitato e mutilato degli arti in un gabbiotto per rifiuti nel quartiere della Bovisasca, nella periferia nord di Milano. I due, arrivati da poco, stavano provando a lasciare l’Italia.



Un ritrovamento che ha fatto scalpore tra gli abitanti della zona. A “Pomeriggio Cinque” parla la prima persona che ha chiamato i vigili del fuoco: “Ho chiamato i pompieri per l’incendio, non mi aspettavo certo che ritrovassero un cadavere”.



Sabato sera inoltre, prima del divampare delle fiamme, c’è chi ha sentito un fortissimo rumore, come la signora che porta la sua testimonianza: “Ho sentito un botto incredibile e poi ho visto la colonna di fuoco. Ma non ho visto nessuno, anche perché il mio primo pensiero è stato salire in casa dai miei bambini e quindi sono scappata”.