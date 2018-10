Ancona, si inginocchia allo stadio del Conero: "Mi vuoi sposare?" Lei dice sì

Da vero anconetano, Stefano non è riuscito a trovare luogo migliore che lo stadio dorico per chiedere la mano alla sua donna. Sceso sul campo di gioco durante l'intervallo della partita Anconitana-Cantiano, il giovane si è fatto aiutare da amici e parenti per mostrare a tutti i presenti e alla sua amata uno striscione rosso con le lettere che hanno composto la fatidica proposta: "Mi vuoi sposare?".



Claudia, che guardava tutta la scena dalla tribuna, è corsa in campo per abbracciare il suo futuro marito che non non ha sbagliato neppure un passo e ha rispettato in pieno il rituale della "proposta di matrimonio perfetta". Stefano si è inginocchiato e ha chiesto a voce quello che c'era scritto sullo striscione. Lei, senza nessuna esitazione, ha risposto: "Sì, lo voglio".