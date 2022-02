Ancona, 16enne morto: la Procura apre un fascicolo per omicidio stradale

La zia del 16enne: "Stage non prevedeva uscite da azienda" - "E' una tragedia che si poteva sicuramente evitare. A quanto pare il ragazzo non doveva uscire fuori sede e invece è uscito". A dirlo è Angela, la zia di Giuseppe. Sulla questione sono comunque in corso verifiche per appurare cosa prevedesse o meno lo stage, da parte dei carabinieri e del legale della famiglia Lenoci, avv. Arnaldo Salvatori, che per questo sta acquisendo la documentazione anche dall'Artigianelli. "Non vorrei che quel giorno fosse stato fatto un permesso ma non lo sappiamo e stiamo aspettando. Giuseppe andava a scuola con amore, gli piaceva. Questa settimana o la prossima avrebbe dovuto essere l'ultimo stage e si sarebbe diplomato in estate".

Il 17 febbraio funerali e lutto cittadino - Giovedì 17 febbraio è stato proclamato a Monte Urano (Fermo) il lutto cittadino, in concomitanza con i funerali del giovane. Il sindaco Moira Canigola ha fatto visita alla famiglia per porgere il proprio cordoglio personale e di tutta l'amministrazione comunale. Le esequie si svolgeranno nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Monte Urano alle 10:30, che si trova nelle vicinanze dell'abitazione della famiglia Lenoci.