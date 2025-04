È stata identificata la donna trovata morta domenica sul greto del fiume Serio, ad Alzano Lombardo: si tratta di una 44enne, marocchina. Non era della Bergamasca ma aveva parenti nella provincia. I carabinieri indagano per omicidio. Sono stati alcuni passanti a notare, in un tratto sassoso, il corpo semisvestito nel fiume e a dare l'allarme.