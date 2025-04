Alzano Lombardo (Bergamo), il cadavere di una donna sul greto del fiume Serio

Nel tratto di fiume in cui è stato trovato il cadavere l'acqua era molto bassa: il punto si trova proprio sotto un cavalcavia e questo lascia aperti diversi aspetti. La zona è comunque particolarmente frequentata, soprattutto nei fine settimana e la domenica mattina. Non sarebbero invece presenti delle telecamere nella zona che potrebbero aver ripreso la donna nei momenti precedenti la sua morte. In serata i militari nel comunicato - allo stato delle indagini - hanno precisato di non aver, come detto, rilevato segni di una morte violenta. Resta certamente però da capire la causa del decesso e se vi sia il coinvolgimento di altre persone e comunque cosa sia accaduto. Al momento non sono state rese note altre informazione dagli inquirenti.