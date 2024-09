A 8 anni morì nell'alluvione nelle Marche, Mattia rivive in un fumetto: "La mamma mi stringeva forte"

"Volevo realizzare un manifesto. Per me Mattia, così come Noemi, - dichiara la disegnatrice presentando l'opera - sono un simbolo, quello di un'infanzia e un'adolescenza strappate via da negligenza, incuria, poca visione del futuro. Avevo bisogno di dire che no, non tutti gli adulti sono negligenti, incuranti e con gli occhi chiusi. Per questo il fiume scorre limpido e calmo, perché c’è chi non dimentica ciò che è successo. Un modo per dire il vostro ricordo è al sicuro quindi voi siete al sicuro".