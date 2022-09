Alluvione Marche, il padre del piccolo Mattia: "Presenteremo un esposto in Procura"

Tiziano Luconi

Non voglio che succeda mai più, non voglio che altri Mattia vengano sacrificati in questo modo". Lo ha detto a Il Corriere della Sera,, padre del bimbo di 8 anni travolto dall'alluvione del Nevola la sera del 15 settembre e trovato morto otto giorni dopo . Il corpo è stato recuperato in un campo a Trecastelli (Ancona) a 13 km di distanza dal punto in cui, insieme alla madre Silvia, che si è invece salvata, erano usciti da un finestrino dell'auto, trascinata dal fiume, che si stava riempiendo d'acqua.