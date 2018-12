Allerta lupi solitari in Italia: diramato elenco di soggetti a rischio tra i quali contatti dell'attentatore di Strasburgo

Il pericolo per l'Italia potrebbe essere rappresentato dai cosiddetti "lupi solitari" affiliati o simpatizzanti dell'Isis. A diramare una allerta specifica su questo versante è stata la direzione centrale della polizia di prevenzione del ministero dell'Interno, organismo che ha diffuso in questi giorni mail alle questure con un elenco di nomi da ricercare sul territorio nazionale. La consegna è di fornire immediate informazioni sulla localizzazione dei soggetti a rischio, nel timore che possano entrare in azione, soprattutto in un periodo delicato come il Capodanno. Tra queste persone nel mirino delle forze dell'ordine ci sono diversi collegamenti più o meno diretti a Cherif Chekatt, l'attentatore di Strasburgo dell'11 dicembre.