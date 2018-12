Spari Strasburgo, morto il reporter italiano Antonio Megalizzi

La famiglia Megalizzi è originaria di Reggio Calabria ma nel 1990 si è trasferita a Trento, quando Antonio aveva appena 5 mesi. Già durante gli studi all'università di Trento e di Verona il giovane aveva iniziato a lavorare in radio, sia come speaker sia come giornalista. Aveva collaborato per la programmazione della Rai di Trento, il canale radiofonico dell'emittente locale Rttr e ultimamente soprattutto per radio 80 Forever Young di Rovereto.



Conte: "La morte di Megalizzi rattrista, uniti nel dolore" - "E' una notizia che ci rattrista molto. Un pensiero di grande affetto e molto commosso va alla sua ragazza, ci dobbiamo unire tutti in questo dolore". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.