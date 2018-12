Strasburgo, Antonio Tajani: "La guerra non è finita: la vita non si può fermare”

"La guerra non è finita: la testa del serpente non è stata ancora schiacciata": commenta Antonio Tajani dopo l'attento ai mercatini di Natale di Strasbrugo. A "W l'Italia" il Presidente del Parlamento europeo esprime un parare sugli ultimi terribili eventi: "Noi non possiamo fare quello che vogliono i terroristi. Il parlamento non si può fermare e la vita comune non si può fermare".



Tajani riafferma la volontà del parlamento europeo di combattere il terrorismo: "Abbiamo deciso di introdurre una commissione straordinaria sul terrorismo che ha finito proprio pochi giorni fa i suoi lavori. Questa ha introdotto una indicazione precisa delle cose che secondo noi bisognerebbe fare, come stilare una lista nera degli imam fondamentalisti che continuano a predicare nelle moschee europee".