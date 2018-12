Strasburgo, condizioni Megalizzi: "I medici attendono 48 ore"

Danilo Moresco, il padre della fidanzata di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ferito nell'attentato terroristico avvenuto a Strasburgo, ha fatto sapere che "i medici si sono presi 48 ore per valutare le condizioni". "La situazione è stabile, stazionaria - ha proseguito -. Antonio è in coma farmacologico. Non è cambiato nulla nelle ultime ore".