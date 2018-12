Barcellona, allarme terrorismo da Usa: alzato livello di allerta

Barcellona, già teatro dell'attentato sulla Rambla nel 2017, ha rafforzato le misure di sicurezza dopo che il dipartimento di Stato Usa ha diramato via Twitter un allarme terrorismo nella città catalana per le feste di fine anno. Secondo i media locali, la polizia sta ricercando un marocchino di 30 anni che starebbe preparando un attentato con un bus. Secondo le autorità, però, si tratta solo di "una minaccia come tante altre ricevute".