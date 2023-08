Allarme granchio blu: sta risalendo il Po | Gli esperti: "Impossibile fermarlo"

Una avanzata inarrestabile

Il granchio blu è stato avvistato in diverse località. Per esempio, a Pontelagoscuro, vicino Ferrara Tra il 25 e il 30 luglio ne sono stati pescati una decina di chili a Berra. Segnalazioni sono arrivate anche da Bondeno. Uno staff di ricercatori universitari sta monitorando l'avanzata del killer delle vongole, e lo sta studiando anche per capire come sta "cambiando" il carattere del crostaceo.