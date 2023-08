Granchio blu, Zaia: "Spacca tutto e fa disastri"

di Marco Di Vincenzo

Proveniente dalle coste americane dell’Atlantico, il granchio blu è sempre più diffuso anche nelle nostre acque. Da inizio anno, solo in Veneto, ne sono state raccolte ben 326 tonnellate. E' infestante e pericoloso, poiché minaccia le specie marine autoctone: insomma, una strage di vongole, cozze e altri molluschi di cui si ciba. Già il 24 luglio scorso, Zaia aveva dichiarato lo stato di calamità, auspicando anche lo stato di emergenza nazionale. La Regione sta correndo ai ripari: è già aperta la caccia contro la specie aliena. Da domani, in Veneto, saranno installate 300 nasse, per monitorare la diffusione del granchio blu.