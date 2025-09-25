Strasburgo chiude il caso Alfredo Cospito: il ricorso contro il 41 bis è "manifestamente infondato"

La Corte europea dei diritti umani, con sede a Strasburgo, è l'organo giurisdizionale istituito dal Consiglio d'Europa per vigilare sul rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Qualsiasi cittadino degli Stati membri può rivolgersi alla Corte quando ritiene che uno Stato abbia violato i diritti sanciti dalla Convenzione. Le decisioni della Cedu sono vincolanti e possono condurre a condanne degli Stati, che sono tenuti a conformarsi. Nel caso Cospito, i giudici hanno valutato sia il ricorso sul 41 bis sia la questione relativa al suo stato di salute, ritenendo entrambe le doglianze prive di fondamento.