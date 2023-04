Alfredo Cospito: "Interrompo lo sciopero della fame"

Emergenza migranti, ma non per tutte le Regioni

L'anarchico in sei mesi ha perso quasi 50 chili

Di recente era emerso che Cospito, ancora ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano, oltre agli integratori e ad acqua con zucchero e sale aveva ripreso ad assumere alimenti come bustine di parmigiano e pastina col brodo e bevande come caffè d'orzo, tè con limone e latte. L'anarchico ha chiesto anche di poter mangiare dei cibi che, però, allo stato, dato il lungo digiuno, non può ancora assumere. Ha seguito, in sostanza, i consigli del suo medico, consulente della difesa, e ora comunque la ripresa dell'alimentazione, che deve essere graduale, viene tenuta sotto controllo dai medici del San Paolo. Anche perché, viene chiarito da fonti ospedaliere e giudiziarie, l'anarchico, dopo questi quasi 6 mesi di protesta, era giunto al limite, dimagrendo quasi 50 kg, col rischio di seri problemi cardiaci e neurologici.