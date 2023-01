Cospito continua lo sciopero della fame, Nordio: "Massima attenzione sulle sue condizioni"

L'anarchico abruzzese si trova in carcere in regime 41bis e in sciopero della fame da 86 giorni. Intanto, mentre a Sassari arrivava il Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, per incontrare in carcere Cospito, a Firenze due manifestanti hanno raggiunto il tetto sopra il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per esporre uno striscione con su scritto "il 41 bis uccide Stato assassino". I due hanno dichiarato che non se ne andranno "finché le nostre richieste non raggiungeranno Roma e chi ne compete. Vogliamo Alfredo vivo". Sono poi scesi intorno alle 22.

Cospito monitorato ogni giorno Nordio ha spiegato che Cospito tutti i giorni è sottoposto a un controllo medico e che "il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria garantisce ogni eventuale assistenza sanitaria". Cospito, come ha spiegato il Garante dopo la visita in carcere, è pronto ad andare avanti "fino alle estreme conseguenze". Dal punto di vista strettamente sanitario, "ho trovato le sue condizioni rassicuranti", ha detto Mauro Palma. "Al momento è monitorato dall'assistenza sanitaria, ma questa situazione deve fare un passo avanti. Cospito deve capire che questa battaglia deve portarla avanti con altri mezzi, soprattutto con metodi che non siano dannosi per la sua salute".

Proteste e manifestazioni per Cospito Su altri particolari che riguardano la vicenda, il Garante ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Non si sa se l'anarchico sia a conoscenza delle molteplici manifestazioni che si ripetono in tutta Italia in suo sostegno e contro il 41bis. Se sappia dell'appello in suo favore firmato nei giorni scorsi da 38 fra intellettuali e giuristi tra cui Don Ciotti, Massimo Cacciari e Moni Ovadia. O se sia al corrente del proiettile recapitato per posta un paio di settimane fa al procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo. Procuratore che, con il pm Paolo Scafi, sostiene l'accusa nel processo contro Cospito, accusato per i due ordigni ritrovati nel 2006 davanti all'ex caserma allievi carabinieri di Fossano. Bombe che per potenzialità avrebbero potuto causare una strage.