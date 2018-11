Alfonso, il muratore che viveva in ascensore ha trovato lavoro

Dall’ascensore alla nuova vita. La storia è quella di Alfonso Giuliano, operaio edile 50enne disoccupato da quattro anni e costretto a dormire in un ascensore vicino alla chiesa Santa Maria della Marca di Castelfiorentino. Una storia che Mattino Cinque aveva fatto conoscere a tutta Italia e che oggi prende una piega diversa. Sì perché Alfonso ha trovato un lavoro come muratore grazie a un imprenditore lucchese, Francesco Di Bello, e soprattutto ha trovato anche un posto dove vivere. In diretta da Braies, luogo dove inizierà a lavorare da giovedì 8 novembre, Alfonso non riesce quasi a trattenere l'emozione: "Sono felicissimo, voglio ringraziare Francesco. Da oggi per me inizia una nuova vita. Darò più del massimo, questa opportunità mi serviva e voglio onorarla".