Castelfiorentino, disoccupato dorme in ascensore: "Cerco lavoro non la carità"

Un’altra storia di povertà. Alfonso quattro anni fa ha perso il lavoro di muratore e adesso, a 50 anni, si ritrova a dover dormire in un ascensore in una palazzina di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Tutte le sere prende un sacchetto con dentro le coperte, una da mettere sul pavimento dell’ascensore e una per coprirsi, sale al primo piano, per sentirsi più al sicuro, e dorme lì dentro.



Alfonso ha anche una sorella che abita a pochi chilometri da lui ma: “Non voglio la sua carità, non voglio soldi, mi serve solo un lavoro per riprendermi la mia dignità”. Le giornate dell'uomo scorrono tra la mensa della Caritas – dove mangia ogni tanto - e il girovagare alla ricerca di un’occupazione, che però non arriva: “Non ho avuto aiuto di nessuno”.