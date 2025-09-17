Alcoltest, Cassazione: "Tra due rilevazioni, vale sempre quella più favorevole al conducente"

Come riportato da Il Messaggero, Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva confermato una sentenza di primo grado condannando un automobilista per tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e disponendo la revoca della patente. Al primo test l'uomo aveva registrato un tasso alcolemico di 1,56, mentre nella seconda misurazione la soglia era 1,32. In quel caso è stata la prima prova a far scattare le sanzioni penali al livello massimo, previste per chi supera una concentrazione di alcol di 1,5. Il livello di 1,32 (inserito dunque nell'intervallo "meno grave" compreso tra 0,8 e 1,5) avrebbe comportato soltanto il ritiro del permesso di guida. L'automobilista si è quindi rivolto alla Cassazione.