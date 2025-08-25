Travolta in strada mentre soccorreva un animale, la battaglia della famiglia sull'alcol test

Noemi Fiordilino era stata travolta e uccisa da un'auto nel cuore della notte, dopo che lei e il fidanzato si erano fermati per soccorrere un coniglietto. La tragedia era avvenuta lungo la strada che collega Lurago Marinone a Limido Comasco, in provincia di Como. Alla guida della macchina che ha travolto la 20enne c'era un uomo, inizialmente fuggito senza prestare soccorso, che solo in un secondo momento ha confessato: aveva la patente scaduta, una gamba ingessata e un tasso alcolemico di 1.46, di poco inferiore a 1.50. E proprio su questo aspetto la famiglia della vittima combatte la sua battaglia.