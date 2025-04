Investita e uccisa mentre soccorre un animale in strada a Como, il fidanzato: "Strappata via dalle mie mani"

Alla guida dell'auto pirata un uomo che è stato rintracciato dopo l'incidente dai carabinieri di Cantù: sottoposto ad accertamento etilometrico, ha riportato un tasso alcolico di 1,49. L'uomo, che tra l'altro guidava con un piede ingessato, deve rispondere di omicidio stradale e di omissione di soccorso, ma anche di simulazione di reato avendo finto, una volta raggiunto dai carabinieri, di aver subito il furto della propria auto. "Non so come descrivere quell'uomo che le ha tolto la vita a 20 anni, Noemi era una ragazza che studiava per realizzare i suoi sogni", ha detto ancora il fidanzato, che poi ha concluso: "Non molleremo finché non verrà fatta giustizia, se non facciamo niente ci saranno sempre persone che piangeranno i loro cari".