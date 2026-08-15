Agrigento, 16enne muore dopo i festeggiamenti di Ferragosto

Il giovanissimo, residente a Misilmeri nel Palermitano, si trovava in una casa di villeggiatura di Sciacca assieme alla fidanzata e altri amici. Stavano festeggiando il Ferragosto. Durante la notte, però, è scattato l'allarme: soccorso dagli operatori del 118, è stato intubato e trasferito d'urgenza al pronto soccorso.