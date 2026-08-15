A sciacca

Agrigento, 16enne muore dopo i festeggiamenti di Ferragosto

Avviate le indagini per ricostruire l'accaduto. Il ragazzo era in compagnia della fidanzata e degli amici

15 Ago 2026 - 13:29
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Tragedia a Sciacca, in provincia di Agrigento. Un sedicenne è morto all'ospedale Giovanni Paolo II dopo essere arrivato, durante la notte del 14-15 agosto, al Pronto soccorso in arresto cardiaco. I medici, per ore, hanno tentato le manovre di rianimazione. Ma poco dopo le 10, il cuore del ragazzo ha smesso di battere. In corso le indagini su quanto accaduto.

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L'allarme durante la notte

 Il giovanissimo, residente a Misilmeri nel Palermitano, si trovava in una casa di villeggiatura di Sciacca assieme alla fidanzata e altri amici. Stavano festeggiando il Ferragosto. Durante la notte, però, è scattato l'allarme: soccorso dagli operatori del 118, è stato intubato e trasferito d'urgenza al pronto soccorso.

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Indagini in corso

 Della ricostruzione della serata si stanno occupando gli agenti del locale commissariato di polizia. Il pm di turno, che coordina l'inchiesta, ha disposto l'autopsia per determinare le cause del decesso. Già sentita la fidanzata. Da quanto emerso, i ragazzi avevano bevuto, ma la quantità d'alcol trovata nel sangue della vittima era minima.

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