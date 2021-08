Afghanistan, Mattarella: "Ue assente, serve politica comune"

Ansa

Sergio Mattarella ha parlato della drammatica situazione in Afghanistan puntando il dito verso un'Ue "assente" quando invece servirebbero "una politica estera e difesa comuni". In occasione dell'80esimo anniversario del Manifesto di Ventotene, il Capo dello Stato ha ha rivolto un pensiero anche ai profughi: "Non accoglierli in Europa sarebbe sconcertante e non all'altezza dei nostri valori", ha ribadito.