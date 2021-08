Gli 80 anni del Manifesto di Ventotene, uno dei testi fondanti dell'Unione Europea

Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Ventotene, quella che per tutti è la culla dell'Europa unita. Il Capo dello Stato aprirà il seminario dei federalisti europei durante il quale sarà celebrato l'ottantesimo anniversario del Manifesto di Ventonene, uno dei testi fondanti dell'Unione Europea.

Il Manifesto di Ventotene: che cos'è - In principio si chiamava "Per un'Europa libera e unita": era questo il nome che, nel 1941, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi diedero a un "progetto di manifesto" nel quale promuovere e divulgare le idee di unità europea. Con un progetto ben preciso: creare una federazione europea ispirata ai principi di pace e libertà, con base democratica dotata di parlamento e governo e alla quale affidare ampi poteri, dal campo economico alla politica estera. Spinelli e Rossi scrissero il Manifesto sull'Isola di Ventotene, nel Tirreno, dove erano stati confinati per essersi opposti al regime fascista; fu poi pubblicato da Eugenio Colorni e diffuso da alcune donne che lo portarono dall'isola al continente.

Altiero Spinelli, il padre fondatore dell'Unione europea - Scrittore e politico, grazie al Manifesto di Ventotene Altiero Spinelli, classe 1907, è conosciuto soprattutto come uno dei padri fondatori dell'Unione europea. E proprio il progetto europeo influenzò tutta la sua vita: fondò il Movimento Fedealista Europeo nel 1943, passando poi all'Unione dei Federalisti Europei; fu membro della Commissione Europea dal '70 al '76 e poi del Primo parlamento europeo nel 1979. Morì nel 1986. Mattarella visiterà anche la sua tomba.