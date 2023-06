Adozioni, percorso a ostacoli: a buon fine una domanda su 10 sul fronte nazionale, una su 4 sull'internazionale

Servono fino a 4-5 anni per ottenere l'idoneità, poi ci sono i problemi di avvicinamento al bambino, di permanenza nel Paese d'origine e di trasferimento in Italia: tutto appesantito da burocrazia, costi e tempi lunghissimi

Coppie e condizioni Per tentare la via dell'adozione, scrive il "Giornale", i coniugi devono essere sposati da almeno tre anni, aver compiuto i 25 anni e, all'inizio dell'iter, il genitore più giovane non deve aver superato i 41 anni o i 58 in caso di minore 17enne. Anche un single può adottare, ma solo in casi eccezionali, mentre la pratica è vietata alle coppie omosessuali.

L'iter per la richiesta Si comincia con la richiesta all'Asl, si procede con il colloquio con un assistente sociale e infine si arriva al tribunale dei minori. Un cammino lungo e complicato, tanto che, dicono all'associazione Amici dei bambini, "dall'inizio alla fine possono passare quattro-cinque anni. Anche se la legge prevede sei mesi circa per la conclusione della pratica di idoneità, l'itinerario è sempre molto più lungo. Per avere l'ok dai servizi sociali, i tempi di attesa arrivano fino a tre anni.

Adozioni internazionali, tempi lunghissimi Ma non è solo una questione di burocrazia. Dopo l'ok, ci sono i tempi di attesa legati alle pratiche di avvicinamento al bambino e di trasferimento nella sua nuova casa. In particolare proprio per le adozioni internazionali. Ci sono iter lunghissimi per coppie che hanno tutti i documenti in ordine ma aspettano anni prima di poter portare a casa i loro figli adottivi dalla Bielorussia, dalla Cina, dal Brasile. La Romania è più flessibile, ma solo se uno dei genitori ha nazionalità romena, mentre in Brasile sono adottabili da coppie straniere solo i bambini più grandi, minimo dieci anni.