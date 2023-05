Enea è stato adottato: era stato lasciato nella Culla per la vita a Milano

Ha un nome nuovo e una famiglia adottiva Enea, il neonato lasciato dalla madre nella Culla per la vita del Policlinico di Milano nel giorno di Pasqua.

Il Tribunale per i minori di Milano, come riferisce Il Corriere della Sera, ha scelto una coppia tra le cinque candidate per l'adozione, dopo aver dato in affidamento il bambino all'indomani della scelta della madre, accompagnata da una lettera che ne spiegava i motivi. In quello stesso scritto si rivelava il nome del bimbo, che però ora è stato cambiata. Come nuova è anche la data di nascita.