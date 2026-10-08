Padova, un tribunale arbitrale giudica "secondo la legge islamica": è bufera | La procura apre un fascicolo

Funziona come una vera e propria corte, pur non essendo un tribunale dello Stato, e permette la risoluzione delle controversie tramite l'arbitrato. Anche perché si rivolge solo a una piccola percentuale del popolo italiano, precisamente quella di fede islamica. E i suoi giudici, come si legge sul sito web, "sono vincolati a decidere la controversia secondo i principi immutabili della Shari'a (la legge morale e giuridica islamica, ndr), garantendo fedeltà ai valori della fede". È scoppiata una bufera sulla Camera arbitrale islamica italiana, associazione senza scopo di lucro nata lo scorso 3 marzo a Padova e che - al momento - non ha ancora risolto nessuna disputa. Sul caso è intervenuta anche la procura di Padova, che ha aperto un fascicolo promettendo approfondimenti.