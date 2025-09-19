Donne e Islam, il libro shock sul matrimonio musulmano promosso sui social

"Dritto e Rovescio" mostra come vengono pubblicizzati materiali informativi su TikTok e Instagram
© Da video
Sui profili social di molti utenti musulmani vengono promossi libri informativi sul matrimonio e sul rapporto con le donne. "Dritto e Rovescio" mostra alcuni di questi filmati, portando alla luce come vengano diffusi e promossi.
Nel libro promosso da questi account, c'è una sorta di glossario sul tema. Alla lettera M, fa notare il servizio di "Dritto e Rovescio" andato in onda giovedì 18 settembre, si parla di "Maschi dominanti a letto", in cui si dice che "Ogni uomo ha il diritto di essere il partner che comanda nel matrimonio".
Oppure, alla lettera P si parla di Poligamia, come: "Una soluzione, per esempio, nel caso in cui una moglie soffra di un'infermità che impedisca al marito di soddisfare le sue necessità. Il programma di Rete 4 ha provato a intercettare una delle donne che promuove il libro sui propri canali, ma la donna non ha voluto rispondere alle domande dell'inviata.
Commenti (0)