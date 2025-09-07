Tortellini e mortadella: i piatti tipici di Bologna in versione islamica | La sfida halal di cinque fratelli siriani

E' una vera e propria sfida culinaria contro Bologna la Grassa, il cui motto firmato, da fine Ottocento, è, non per niente: "Quando sentite parlare della cucina bolognese fate una riverenza che la merita", quella lanciata da cinque fratelli di origine siriana. Da aprile, infatti, la famiglia Zarka produce e vende i piatti tipici cittadini in versione halal. Quindi, non solo tortellini in brodo e tagliatelle al ragù, ma anche crescentine con mortadella... di vitello. "È un'offerta diversa - precisano a Il Resto del Carlino i titolari di "Brodellini", così hanno chiamato il loro locale, - e i nostri clienti non sono solo musulmani che non mangiano maiale: speriamo che questa idea si allarghi in tutta Italia".

