Mestre, papà musulmano chiede menù halal per il figlio a scuola: “Tanti la pensano come me”

“Tanti altri genitori la pensano come me, io mi sono alzato per chiedere questa cosa ma non sono l’unico”. Così il papà bengalese di una bimba che va a scuola a Mestre racconta a “Mattino Cinque” la sua richiesta di avere un menu con carne halal in mensa, questione finita al centro delle polemiche. La scuola ha il 60% di presenza di bambini stranieri: “Noi musulmani non possiamo mangiare la carne come la macellate voi”, dichiara l’uomo in collegamento con la trasmissione.

“Halal vuol dire che si deve uccidere la mucca come lo dice la nostra religione, ci sono tanti negozi e macellai halal adesso”, spiega ancora. In studio però c’è chi non ci sta: “La carne halal non solo non deve entrare nelle scuole ma nemmeno essere venduta in Italia” sostiene l’europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri. “Mi viene da ridere se non da piangere, fanatismo sovranista”, replica la dem Sara Manfuso. I prossimi passi? “Faremo una riunione della comunità del Bangladesh e faremo poi una richiesta collettiva alla mensa”, conclude il padre della bimba.