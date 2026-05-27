Italiana convertita all’Islam, la storia di Rosanna Maryam Sirignano: "Contro noi musulmani disprezzo sistemico"

Nella puntata di "È sempre Cartabianca" di martedì 26 maggio si torna ad affrontare il tema dell’Islam in Italia attraverso la testimonianza di Rosanna Maryam Sirignano, una donna italiana che ha scelto di convertirsi quindici anni fa, dopo un viaggio in Siria che ha profondamente cambiato la sua prospettiva spirituale e culturale.