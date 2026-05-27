Italiana convertita all’Islam, la storia di Rosanna Maryam Sirignano: "Contro noi musulmani disprezzo sistemico"

Nella puntata di "È sempre Cartabianca" di martedì 26 maggio si torna ad affrontare il tema dell’Islam in Italia attraverso la testimonianza di Rosanna Maryam Sirignano, una donna italiana che ha scelto di convertirsi quindici anni fa, dopo un viaggio in Siria che ha profondamente cambiato la sua prospettiva spirituale e culturale.
La donna oggi è presidentessa dell’associazione "Islam Insieme" e insegna arabo online, oltre ad essere stata candidata alle elezioni comunali di Avellino, dove però non è risultata eletta.
Sirignano spiega che, nel suo caso, non ha percepito un pregiudizio diretto nei confronti della sua persona durante la campagna elettorale. Tuttavia, sottolinea come il clima generale nel Paese sia segnato da una diffidenza più ampia verso i cittadini musulmani.
"Contro di noi c'è un disprezzo e una discriminazione di tipo sistemico. Si utilizza l'islamofobia per opprimere e discostarsi da quelli che sono i problemi veri del Paese", afferma, evidenziando un fenomeno che, secondo lei, va oltre le singole esperienze individuali.
La sua scelta di scendere in politica nasce proprio dal desiderio di contribuire a un cambiamento culturale e sociale. L’obiettivo, spiega, è promuovere una convivenza pacifica e plurale, in cui le differenze non siano motivo di distanza ma un valore da condividere.
"Vogliamo farci conoscere nella nostra diversità. Perché crediamo che vivere nello stesso territorio significa camminare tutti e tutte insieme per il bene comune", ribadisce, delineando una visione inclusiva e orientata al dialogo.