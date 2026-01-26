Spose bambine a nove anni, l'imam di Brescia: "Se i genitori sono contenti si può fare"

L'inviato, accompagnato da un complice che parla la lingua araba, ha finto di essere interessato a convertirsi e ha chiesto maggiori dettagli sulle spose bambine. "Al primo ciclo mestruale della vita la donna è adulta, dopo nove anni, dieci o 13 anni diventa adulta e si può sposare, è una tradizione. Con il matrimonio diventa di tua proprietà. Dio non ti dice che non puoi sposare delle bambine, il problema è qui che lo Stato ti blocca" spiega un musulmano che fa parte di una delle moschee presenti a Brescia e provincia. "Può sposare anche un uomo di 30 o 40 anni - prosegue l'imam - Se i genitori di tutti e due sono contenti si può sposare anche a nove anni, l'Islam dice così".