Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
momenti di forte tensione

Francia, giornalista di "Fuori dal Coro" trattenuta contro la mia volontà in una macelleria halal

Costanza Tosi racconta un'ora di tensione: "Mi hanno preso il telefono e bloccata dentro. Il macellaio mi ha minacciata"

29 Nov 2025 - 16:30

Un estratto di un video diffuso in anteprima documenta momenti di forte tensione: si sente chiaramente Costanza Tosi, giornalista di "Fuori dal Coro", urlare e piangere, mentre denuncia di essere trattenuta contro la sua volontà all'interno di una macelleria halal di Roubaix, nel nord della Francia. A quelle proteste, secondo quanto emerge dalle immagini, il commerciante avrebbe risposto con un'esplicita minaccia: "Se continui a gridarmi nelle orecchie, ti tiro un destro".

L'inviata si trovava a Roubaix mercoledì 26 novembre per realizzare un servizio sulla diffusione dell'islam in una cittadina in cui la presenza musulmana è particolarmente radicata. Entrata in una macelleria halal per rivolgere alcune domande ai proprietari, la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Stando al suo racconto, uno dei commercianti le avrebbe strappato il cellulare dalle mani e ha cancellato il materiale video appena registrato. Da quel momento - denuncia la giornalista - avrebbe vissuto quasi un'ora da "ostaggio", trattenuta all'interno dell'attività contro la propria volontà, fino alla liberazione avvenuta solo dopo una discussione accesa.

Leggi anche

Torino, manifestanti Pro Pal assaltano la redazione de "La Stampa"

Sesto San Giovanni, bambini a "scuola di Islam" in moschea | La Lega insorge: "Siamo alla deriva, eppure la sinistra predica la scuola laica"

Il giorno successivo, 27 novembre, Tosi ha presentato denuncia alle autorità locali francesi, formalizzando l'accaduto. L'episodio sarà approfondito e raccontato da Mario Giordano durante la puntata di "Fuori dal Coro" in onda domenica sera in prima serata su Retequattro, dove verranno mostrate ulteriori immagini.

Ti potrebbe interessare

minacce
giornalista

Sullo stesso tema