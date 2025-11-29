Francia, giornalista di "Fuori dal Coro" trattenuta contro la mia volontà in una macelleria halal

L'inviata si trovava a Roubaix mercoledì 26 novembre per realizzare un servizio sulla diffusione dell'islam in una cittadina in cui la presenza musulmana è particolarmente radicata. Entrata in una macelleria halal per rivolgere alcune domande ai proprietari, la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Stando al suo racconto, uno dei commercianti le avrebbe strappato il cellulare dalle mani e ha cancellato il materiale video appena registrato. Da quel momento - denuncia la giornalista - avrebbe vissuto quasi un'ora da "ostaggio", trattenuta all'interno dell'attività contro la propria volontà, fino alla liberazione avvenuta solo dopo una discussione accesa.