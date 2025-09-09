Adolescenti, cresce la preoccupazione: guerra e clima spaventano

Gli adolescenti hanno sempre meno fiducia nel mondo e sono sempre più social-dipendenti. Guerra, clima e follower sono le preoccupazioni principali. L'edizione 2025 dell'indagine sugli stili di vita degli italiani realizzata da Laboratorio Adolescenza e l'istituto di ricerca Iard fotografa una diffusa visione pessimistica sul futuro del nostro pianeta. Gli adolescenti con una visione negativa sono ormai un'ampia maggioranza: il 62,4% (due anni fa invece questo rapporto si attestava a uno su due). La realtà geopolitica internazionale influisce molto sulle prospettive dei ragazzi: più di uno su due ha paura della guerra. Il cambiamento climatico preoccupa poco meno della metà del campione considerato. Complessivamente le ragazze sono più preoccupate rispetto ai ragazzi.